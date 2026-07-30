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ARTEA : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026.
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 17:45
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Communiqué de presse ARTEA


Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026


– Services : 7,4 M€ (+64%)

– Foncières : 2,1 M€ (-53%)

– Promotion : 12,9 M€ (-25%)


Au 30 juin 2026, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 22,5 M€, contre 26,3 M€ au premier semestre 2025 en retrait de 15%.


Cette évolution reflète principalement le calendrier d'avancement des opérations de promotion immobilière ainsi que l'évolution du périmètre des actifs locatifs, tandis que les activités de services poursuivent leur dynamique de croissance.

Valeurs associées

ARTEA
5,4500 EUR Euronext Paris +0,93%

1 commentaire

  • 18:09

    l'activité production d'energie n'est plus consolidée?

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