ARTEA : ARTEA, annonce l’achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua et sa remise en production avec une puissance de 500 kW

Un savoir-faire éprouvé dans les travaux de repowering visant à l’optimisation de la puissance des unités de production hydroélectrique



ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé et intégré des énergies renouvelables, de l'immobilier durable et des services, annonce l’achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua et sa remise en production.

Acquis en novembre 2020 ce barrage développait une puissance de 485 kW. Grâce au savoir-faire d’Artesol, filiale spécialisée d’Artea dans la conception et l’accompagnement de projets de production d’électricité verte, les travaux ont permis de porter sa puissance à 500 kW.