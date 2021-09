ARTEA : Accélération de la croissance au 1er semestre 2021 : 58 M€, + 414 %

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier

durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre

d'affaires du 1er semestre 2021.



Accélération de la croissance au 1er semestre 2021

Au 1er semestre 2021, ARTEA enregistre un chiffre d'affaires de 58 M€ en progression de +414% par

rapport au 1er semestre 2020.

Cette remarquable performance intègre notamment une forte accélération du chiffre d'affaires issu de

l'activité Promotion qui a été multiplié par 11 entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021,

principalement grâce aux 5 VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) et CPI (Contrat de Promotion

Immobilière) signés au cours de la période dans le cadre de L'Immobilière Durable, foncière créée en

janvier 2021 en partenariat avec La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) dont :

- 4 VEFA sur l'Arteparc de Meylan sur des immeubles qui seront livrés en 2021 et 2022 ;

- 1 CPI pour un bâtiment dans l'ancienne « Usine Elévatoire » de Lille, inscrite aux monuments

historiques, en cours de réhabilitation par ARTEA. Cet ensemble emblématique a pour vocation

de devenir un espace dédié à l'hospitalité.