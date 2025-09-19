ARS Pharma en hausse après l'approbation par le Japon d'un spray nasal contre les réactions allergiques

19 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments ARS Pharmaceuticals SPRY.O augmentent de 7,7 % à 10,69 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que le régulateur japonais de la santé a approuvé son spray nasal, neffy, en doses de 1 mg et 2 mg, pour le traitement d'urgence des réactions allergiques chez les adultes et les enfants pesant plus de 15 kg

** En 2020, ARS Pharma a signé un accord de licence exclusif avec la société japonaise Alfresa Holdings 2784.T , lui accordant les droits de commercialisation de son traitement contre les allergies, le neffy, dans le pays

** Alfresa prévoit que neffy sera disponible au quatrième trimestre 2025 - SPRY

** Jusqu'à la dernière clôture, SPRY a baissé de 5,88 % depuis le début de l'année