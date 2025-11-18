Arrowhead Pharma progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis d'un médicament contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals

ARWR.O augmentent de 3,19 % à 41,49 dollars

** La FDA américaine approuve le médicament d'ARWR pour un type de trouble génétique qui provoque des niveaux extrêmement élevés de graisse dans la circulation sanguine, selon le site Web de l'organisme de réglementation de la santé

** Dans une étude de 75 patients en phase avancée, le médicament, connu sous le nom de Redemplo, a réduit les triglycérides, une caractéristique clé de la maladie, de 80 % et a réduit le risque de pancréatite de 83 % par rapport à un placebo chez les patients atteints d'une maladie héréditaire connue sous le nom de syndrome de chylomicronémie familiale

** Cette maladie est un trouble héréditaire rare qui empêche l'organisme de décomposer correctement les graisses, ce qui entraîne des taux extrêmement élevés de triglycérides dans le sang

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre est en hausse de 115 % depuis le début de l'année