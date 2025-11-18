 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 986,00
-1,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arrowhead Pharma progresse après l'approbation par la FDA des États-Unis d'un médicament contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals

ARWR.O augmentent de 3,19 % à 41,49 dollars

** La FDA américaine approuve le médicament d'ARWR pour un type de trouble génétique qui provoque des niveaux extrêmement élevés de graisse dans la circulation sanguine, selon le site Web de l'organisme de réglementation de la santé

** Dans une étude de 75 patients en phase avancée, le médicament, connu sous le nom de Redemplo, a réduit les triglycérides, une caractéristique clé de la maladie, de 80 % et a réduit le risque de pancréatite de 83 % par rapport à un placebo chez les patients atteints d'une maladie héréditaire connue sous le nom de syndrome de chylomicronémie familiale

** Cette maladie est un trouble héréditaire rare qui empêche l'organisme de décomposer correctement les graisses, ce qui entraîne des taux extrêmement élevés de triglycérides dans le sang

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre est en hausse de 115 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARROWHEAD PHRMCT
41,7000 USD NASDAQ +3,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank