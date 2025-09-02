Arrowhead et Novartis conviennent d'un accord pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour la licence d'un traitement neuromusculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O a déclaré mardi qu'il recevrait jusqu'à 2 milliards de dollars de Novartis NOVN.S en échange d'une licence mondiale EXCLUSIVE pour sa thérapie expérimentale qui cible les affections neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson.

Selon l'accord, Arrowhead recevra 200 millions de dollars à la signature de l'accord et pourrait recevoir jusqu'à 2 milliards de dollars en paiements d'étape et en redevances sur les ventes futures. Novartis recevra les droits mondiaux exclusifs sur la thérapie expérimentale, ARO-SNCA.

Ce traitement, qui fait l'objet d'essais précliniques, est conçu pour réduire les niveaux d'alpha-synucléine, une protéine liée à la maladie de Parkinson et à d'autres maladies apparentées.

Les sociétés ont déclaré qu'elles prévoyaient de faire passer le programme à des essais sur l'homme dès que possible.