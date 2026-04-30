Arrow Global nomme son directeur général pour l’Espagne

Arrow Global Group , gestionnaire d’investissements basé à Londres spécialisé dans le crédit privé, la dette immobilière et la gestion de fonds en immobilier, recrute Diego Gracia et lui offre au poste de directeur général pour l’Espagne.

Ce dernier rejoint Arrow après son passage chez Lapithus–Apollo Global Management où il occupait le poste de Managing Director et de responsable de l’immobilier special situations en Europe, supervisant des portefeuilles complexes. Auparavant, Diego Gracia a occupé des fonctions de direction chez Bain Capital, où il était responsable de projets immobiliers à travers l’Europe et de la création de plusieurs plateformes d’investissement et de gestion d’actifs dédiées aux situations spéciales et aux opportunités dans la région ibérique.

Rattaché à Enrico Sanna, directeur général des plateformes et directeur des opérations du groupe, le nouveau directeur général dirigera la mise en œuvre de la stratégie d’origination d’Arrow en Espagne, en soutenant la croissance des plateformes locales et en renforçant la présence du groupe sur le marché, dans les domaines du crédit, du financement et de l’immobilier.

Arrow Global Group exploite huit plateformes locales dans la région ibérique, avec plus de 1.000 professionnels et plus de 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion en Espagne et au Portugal.

En Espagne, les capacités opérationnelles d’Arrow incluent Amitra , sa plateforme principale de gestion de services en Espagne et au Portugal, ainsi qu’Elba, sa plateforme de prêt spécialisée axée sur le financement direct, les prêts relais, le développement et les prêts d’investissement.

L'Agefi