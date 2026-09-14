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ARRÊTÉ DES COMPTES ANNUELS 2024-2025 DE FLORENTAISE SA
information fournie par Boursorama CP 14/09/2026 à 18:00
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ARRÊTÉ DES COMPTES ANNUELS 2024-2025 DE FLORENTAISE SA

Comptes annuels de Florentaise SA arrêtés à l’unanimité par le Conseil d’administration et certifiés sans réserve par les Commissaires aux comptes, avec une observation relative à l’incertitude sur la continuité d’exploitation

Saint-Mars-du-Désert, le 14 septembre 2026 à 18h00 – Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), spécialiste des matières premières renouvelables et des technologies bas-carbone pour l’industrie des supports de culture, annonce l’arrêté de ses comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2025.
Le Conseil d’administration de Florentaise, réuni le 14 septembre 2026, a arrêté à l’unanimité les comptes annuels de Florentaise SA au titre de l’exercice 2024-2025. Les Commissaires aux comptes ont certifié ces comptes sans réserve, leur rapport comportant une observation relative à l’incertitude sur la continuité d’exploitation.

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