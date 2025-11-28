Arrêt des transactions au CME pour les contrats à terme sur les devises, les matières premières et les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations et de détails sur la panne)

Une panne chez l'opérateur boursier CME Group CME.O a interrompu vendredi les échanges sur sa populaire plateforme de devises et sur les contrats à terme couvrant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions.

"En raison d'un problème de refroidissement dans les centres de données de CyrusOne, nos marchés sont actuellement interrompus", a déclaré le CME dans un communiqué. "Le support technique s'efforce de résoudre le problème à court terme et informera les clients des détails de la préouverture dès qu'ils seront disponibles."

CyrusOne, dont le siège social se trouve à Dallas, au Texas, et qui exploite plus de 55 centres de données aux États-Unis, en Europe et au Japon, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'avis du CME indique que les marchés de la plateforme de change EBS ont également été interrompus en raison d'un problème technique. Les traders ont déclaré avoir été informés par le CME peu avant 03h00 GMT de l'arrêt, qui a affecté les transactions de tous les contrats à terme et d'options sur Globex.

"C'est un cauchemar", a déclaré un négociant qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les produits dérivés du CME servent de référence sur les marchés, des actions aux matières premières.

On ne sait pas exactement combien de produits du CME ont été touchés, mais les prix du brut West Texas Intermediate CLc1 , des contrats à terme du Trésor TNc1 , des contrats à terme du S&P 500 ESc1 , de l'huile de palme FCPOc3 et de l'or GCcv1 n'ont pas été mis à jour, d'après LSEG Data.

Les prix n'ont pas non plus été mis à jour sur la plateforme de change EBS, qui est largement utilisée pour les paires fortement négociées telles que l'euro/dollar et le dollar/yen. Toutefois, les traders ont déclaré qu'ils pouvaient utiliser d'autres plateformes pour exécuter des transactions.

"La journée a été très calme ici en Asie après les vacances de Thanksgiving et cela n'a pas aidé du tout, d'autant plus qu'il y a de l'intérêt pour les transactions à la fin de ce qui a été un mois volatile", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les marchés américains étant en vacances pour Thanksgiving jeudi et devant s'ouvrir pour une courte session vendredi, les volumes de transactions devraient être faibles.