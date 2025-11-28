Au moins 90 morts en Indonésie dans des inondations qui frappent l'Asie du Sud-Est

Les inondations en Asie du Sud-est ont tué plus de 150 personnes ces derniers jours et englouti des territoires, comme sur cette vue aérienne du nord de la Malaisie prise le 28 novembre 2025 ( AFP / Mohd RASFAN )

Le bilan des inondations qui frappent l'Asie du Sud-Est s'est encore alourdi vendredi, avec au moins 90 morts en Indonésie et 55 en Thaïlande où la principale morgue recevant les victimes est saturée.

Dans le vaste archipel indonésien ainsi qu'en Malaisie voisine et en Thaïlande, les mêmes images de villes inondées, de populations prises au piège des eaux et de glissements de terrain provoqués par le déluge qui s'est abattu depuis plusieurs jours.

Sur l'île indonésienne de Sumatra (ouest), les inondations et les glissements de terrain ont fait au moins 90 morts et des dizaines de disparus, selon les derniers bilans officiels.

"Notre priorité reste l'évacuation et l'assistance. Nous espérons que le temps va s'améliorer afin que nous puissions envoyer un hélicoptère sur place", a indiqué Ferry Walintukan, porte-parole de la police de Sumatra nord, alors que de nombreux accès routiers sont coupés.

À Medan, dans le nord de Sumatra, un photographe de l'AFP a constaté que les eaux de crue, d'un brun trouble, lui arrivaient à hauteur de hanche, et que les habitants demandaient aux automobilistes passant devant leurs maisons inondées de rouler lentement pour éviter de les éclabousser.

- De l'eau à la poitrine -

A Sumatra ouest, Misniati, âgée de 53 ans et qui comme beaucoup d'Indonésiens ne port qu'un nom, a raconté une lutte terrifiante contre la montée des eaux pour rejoindre son mari à la maison, au retour des prières du matin à la mosquée.

"J'ai vu que la rue était inondée. J'ai essayé de revenir jusque chez moi pour prévenir mon mari, mais l'eau m'arrivait déjà à la taille", a-t-elle confié à l’AFP.

Elle a dû lutter contre le courant qui menaçait de la faire tomber et est arrivée chez elle alors que l'eau lui arrivait désormais à la poitrine.

"Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, nous avons juste surveillé (le niveau de) l'eau", a-t-elle ajouté.

L'Indonésie et les autres pays d'Asie du Sud-Est sont sujets aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril.

Mais les pluies de mousson ont été aggravées par une tempête tropicale qui a balayé la région.

Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes.

Un climat plus chaud retient davantage d'humidité, engendrant des épisodes de pluie plus intenses, tandis que des océans plus chauds peuvent amplifier considérablement la force des systèmes orageux.

- 55 morts en Thaïlande -

En Thaïlande, des sauveteurs utilisent des hélicoptères et des bateaux pour secourir les victimes d'inondations, sur cette photo de la Marine du 26 novembre 2025 ( ROYAL THAI NAVY / Handout )

Parmi les zones les plus durement touchées figure le sud de la Thaïlande, où les inondations ont contraint les habitants de Hat Yai à s'agriper aux toits en attendant d'être secourus par bateau.

Au moins 55 personnes ont trouvé la mort dans la province de Songkhla où la principale morgue recevant les corps des victimes des inondations dans le sud du royaume est saturée, a déclaré vendredi un représentant de l'hôpital local.

"La morgue a dépassé sa capacité, nous avons donc besoin de plus", a déclaré à l'AFP Charn, un responsable de la morgue qui n'a donné que son prénom.

Des images filmées par un journaliste de l'AFP montrent des camions frigorifiques blancs garés devant le bâtiment principal de l'hôpital.

Jeudi, des habitants ont décrit une montée rapide des eaux. "L'eau est montée jusqu’au plafond du deuxième étage", a ainsi témoigné Kamban Wongpanya, 67 ans, secourue par bateau.

Chayaphol Promkleng, un commerçant, pensait au départ que sa boutique serait épargnée car l'eau n'arrivait "qu'aux chevilles".

Mais le lendemain, l'eau était montée "à la taille. Je ne pouvais rien faire. Je me suis enfui du magasin pour avoir la vie sauve".

Le gouvernement a annoncé vendredi la suspension du chef du district de Hat Yai, accusé d'avoir échoué à répondre de façon adéquate aux inondations.

En Malaisie, les inondations qui ont submergé de vastes zones du nord de l'État de Perlis ont fait deux morts.

Le même système météorologique qui a traversé l'Indonésie, désormais rétrogradé de tempête tropicale à dépression, a touché terre tôt vendredi, déversant de nouvelles pluies sur une région déjà saturée.