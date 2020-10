Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arnaud Pieton nommé président et directeur général désigné de Technip Energies Reuters • 02/10/2020 à 20:35









PARIS, 2 octobre (Reuters) - Technip FMC FTI.PA a annoncé vendredi la nomination d'Arnaud Pieton au poste de président et directeur général désigné de Technip Energies. La société a également annoncé dans un communiqué la nomination de Jonathan Landes en tant que "President Subsea". (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +2.31%