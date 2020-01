Arnaques financières : 3 moyens de les repérer et de s'en protéger (Crédits photo : Unsplash - Glenn Carstens-Peters )

Les escroqueries financières, bien réelles, se développent sur Internet. Elles peuvent faire perdre à un investisseur l'intégralité de son argent. Comment repérer une arnaque et s'en tenir éloigné ? Découvrez dans cet article trois conseils qui vous permettront de ne pas vous faire avoir.

Être sur ses gardes lors d'investissements 100 % en ligne

La plupart des arnaques relevées par les régulateurs sont des investissements 100 % en ligne. Un investissement sur Internet sans contact physique doit inciter à la vigilance. Cela ne signifie pas que tous les placements pour lesquels le versement des fonds se fait en ligne sont des arnaques, loin de là !

Votre banque en ligne ou votre néobanque par exemple mérite toute votre confiance mais méfiez-vous des offres de service de paiement, de livrets bancaires, de crédits, de placements atypiques qui peuvent fleurir sur votre messagerie ou apparaître sur votre écran sous forme de publicité ciblée. Vous pourrez éventuellement être contacté par un faux conseiller qui vous vantera les mérites du placement.

Se méfier des placements trop attractifs

Ce sont les caractéristiques du placement en lui-même qui pourront vous mettre la puce à l'oreille. Si les rendements annoncés apparaissent démesurés, c'est probablement une arnaque. Un crédit à la consommation de 15 000€ qui vous coûte 10€, un placement sans risque qui rapporte 8 % par an, un service de paiement gratuit... n'existent pas !

Quand c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai ! Attention, pour vous inciter à investir rapidement, on pourra vous tenir un discours pressant, arguant que l'offre que l'on vous a présenté est une réelle opportunité qui se finira bientôt. Ne soyez pas dupes ! Si vous êtes tombés dans le panneau et avez effectué un versement, n'en faites pas un second, même si l'on vous fait miroiter grâce à ce second versement, censé payer des frais de douane ou de déblocage, le recouvrement des sommes perdues. Vous ne feriez que perdre davantage.

Vérifier que la société est enregistrée et autorisée à opérer

Pour investir en toute sécurité, il convient de toujours vérifier que l'intermédiaire possède bien toutes les accréditations et notamment, s'il s'agit d'un agent financier qu'il figure sur le registre de REGAFI, s'il s'agit d'un organisme d'assurance qu'il figure sur les registres de l'ACPR, et s'il s'agit d'un intermédiaire financier, qu'il figure sur les registres de l'ORIAS. Vous saurez ainsi si la société est autorisée à opérer sur le territoire français et si elle possède bien un numéro d'enregistrement fourni pas le régulateur.

Attention, ce n'est pas parce que le placement n'est pas une escroquerie qu'il est sans risque. Il conviendra avant de souscrire à un quelconque placement de bien évaluer son degré de risque et de déterminer s'il convient avec votre objectif d'investissement, votre durée de placement, et surtout, votre profil de risque.

Louis Yang (Café de la Bourse)