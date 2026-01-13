 Aller au contenu principal
Armata Pharma bondit suite à l'approbation par la FDA des États-Unis d'un essai clinique en phase avancée de traitement d'une infection
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions d'Armata Pharmaceuticals

ARMP.A augmentent de 24,8 % à 8,26 $ avant bourse

** La société déclare que la FDA américaine a accepté que les données de son étude de mi-parcours soutiennent le passage de la thérapie, appelée AP-SA02, à un essai de phase tardive

** AP-SA02 est testé pour traiter la bactériémie compliquée à Staphylococcus aureus, une infection sanguine grave qui peut se propager aux organes et mettre la vie en danger

** L'essai testera la supériorité du traitement par rapport à la norme de soins actuelle

** La FDA a également indiqué qu'elle envisagerait d'accorder au traitement la désignation de produit qualifié pour les maladies infectieuses, qui peut offrir des incitations telles qu'une exclusivité commerciale prolongée, selon l'ARMP

** Armata prévoit de commencer l'essai au deuxième semestre 2026

** L'ARMP a augmenté de 222 % en 2025

