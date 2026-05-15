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ARM : risque de triple-top sous 235/237/228,5E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 17:15

ARM entame un pullback vers 211$, au contact de la MM20 : le titre s'expose désormais à un risque de triple-top sous 235/237/228,5E et cette figure baissière serait validée par la cassure du palier des 200$, le plancher testé les 28 avril, 4 puis 12 mai.
Si cela se produit, ARM s'en irait tester le support oblique des 167E (MM50) puis 160E surtout 144$ (MM100 et MM200 convergent à ce niveau).

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