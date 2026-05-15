ARM : risque de triple-top sous 235/237/228,5E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 17:15
Si cela se produit, ARM s'en irait tester le support oblique des 167E (MM50) puis 160E surtout 144$ (MM100 et MM200 convergent à ce niveau).
Valeurs associées
|211,4650 USD
|NASDAQ
|-7,46%
A lire aussi
-
Le président Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que l'Ukraine était en droit de frapper des sites pétroliers et militaires en Russie, en réponse à l'attaque meurtrière qui a fait la veille au moins 24 morts à Kiev. Parallèlement, la Russie et l'Ukraine ont échangé ... Lire la suite
-
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les craintes inflationnistes menant la danse alors qu'aucune avancée diplomatique pour le Moyen-Orient ne ressort à ce stade de la visite de Donald Trump en Chine. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite
-
"Le Kosovo aura vraiment besoin d'un gouvernement pleinement opérationnel, d'une Assemblée solide et d'un président élu en bonne et due forme", a déclaré ce vendredi 15 mai aux journalistes la commissaire européenne à l’Élargissement, Marta Kos, après un entretien ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont clôturé en forte baisse vendredi, emportées par les craintes inflationnistes après une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping qui n'a pas apaisé les préoccupations liées au conflit au Moyen-Orient. La place de Paris a terminé en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|1,74
|+4,82%
|7 952,55
|-1,60%
|148,05
|-2,53%
|109,22
|+2,47%
|5,42
|+9,94%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer