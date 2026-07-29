Arm prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande de puces destinées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, et des commentaires du directeur général aux paragraphes 5 à 7)

* Prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre à 1,38 milliard de dollars contre une estimation de 1,34 milliard

* Prévisions de bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre: 47 cents par action contre une estimation de 43 cents

* Les redevances du premier trimestre ont augmenté de 22% pour atteindre 715 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires lié aux licences a progressé de 23% pour s'établir à 574 millions de dollars

par Juby Babu et Max A. Cherney

Arm Holdings ARM.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, signe d'une forte demande pour ses puces à faible consommation d'énergie destinées aux centres de données d'IA .

L'action Arm a connu une évolution en dents de scie dans les échanges après clôture et a clôturé en baisse d'environ 0,8%.

La demande pour l’architecture de puces d’Arm a bondi, alors que des entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Amazon.com

AMZN.O développent des puces d’IA sur mesure, ce qui stimule les revenus de licences et les redevances de la société à mesure que des puces plus complexes sont livrées aux centres de données.

Arm vend des droits de propriété intellectuelle que d’autres fabricants de puces acquièrent sous licence et pour lesquels ils versent des redevances par unité livrée, mais a récemment décidé de fabriquer son propre processeur central destiné aux centres de données.

La hausse de la demande en puces de la part des géants de la technologie, ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs tels que Nvidia NVDA.O et son processeur Vera, ont permis à l’entreprise d’enregistrer un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions, a déclaré à Reuters le directeur général d’Arm, René Haas. Qualcomm a également lancé sa puce pour centres de données C1000, qui ne contribue pas encore au chiffre d’affaires d’Arm mais le fera à l’avenir, a-t-il ajouté.

M. Haas a indiqué que la société avait livré 1,5 milliard de cœurs Arm — une composante essentielle de chaque puce chargée du traitement des données — au cours des six dernières années, mais qu’environ 30% d’entre eux avaient été livrés au cours des neuf derniers mois.

"La croissance s’accélère", a déclaré M. Haas.

Les revenus issus des redevances ont augmenté de 22% pour atteindre 715 millions de dollars au premier trimestre, tandis que les revenus liés aux licences ont progressé de 23% pour s’établir à 574 millions de dollars.

DES CONCEPTIONS ÉCONOMES EN ÉNERGIE

Les conceptions de puces d’Arm sont très appréciées pour leur efficacité énergétique, un avantage crucial pour les opérateurs de centres de données qui cherchent à maîtriser la flambée des coûts énergétiques et la chaleur générée par l’exécution de modèles d’IA à grande échelle. Son processeur AGI , une nouvelle puce d’IA pour centres de données dévoilée en mars, dépasse les attentes initiales, avec une demande qui devrait dépasser les 2 milliards de dollars sur les exercices 2027 et 2028, a indiqué la société. Elle a déjà livré ce produit à plusieurs clients.

La société de cloud computing Oracle ORCL.N a accepté d’acheter cette nouvelle puce, a déclaré M. Haas. Le directeur général n’a pas divulgué la valeur du contrat.

"Nous avons de nouveaux clients en Amérique du Nord et en Chine", a déclaré M. Haas, ajoutant que la société était désormais en mesure de garantir l’approvisionnement de puces pour un montant supérieur à 1 milliard de dollars.

"Je suis plus confiant quant à l'approvisionnement que je ne l'étais il y a 90 jours", a-t-il déclaré.

Les analystes de Jefferies prévoient que les ventes de cette nouvelle puce atteindront 18 milliards de dollars au cours de l’exercice 2031, dépassant ainsi les propres prévisions du concepteur de puces, qui s’élevaient à 15 milliards de dollars. M. Haas a précisé que la société ne modifiait aucune de ses prévisions ce mercredi.

Arm prévoit un chiffre d’affaires de 1,38 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le concepteur britannique de puces s'attend à un bénéfice de 47 centimes par action au deuxième trimestre, ajusté notamment pour tenir compte de la rémunération en actions, alors que les analystes tablaient sur 43 centimes par action.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars et un bénéfice ajusté par action de 45 cents pour le premier trimestre. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,26 milliard de dollars et à un bénéfice ajusté de 40 cents par action.