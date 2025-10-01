Arm prévoit de faire appel de la décision finale dans le litige avec Qualcomm

Arm Holdings ARM.O a déclaré mardi qu'elle prévoyait de faire appel de la décision d'un juge dans un litige de licence contre Qualcomm QCOM.O , qui a laissé intacte la victoire du fabricant de puce devant un jury.

L'année dernière, Qualcomm a remporté une victoire importante devant le tribunal fédéral américain dans l'État du Delaware, un jury ayant estimé que les unités de processeurs centraux fabriquées par sa filiale Nuvia faisaient l'objet d'une licence en bonne et due forme dans le cadre d'un accord conclu avec Arm.

Le jury a rendu un verdict sur deux des trois chefs d'accusation et s'est retrouvé dans l'impasse sur le troisième, ce qui a entraîné un vice de procédure.

Arm a demandé à la juge Maryellen Noreika de rejeter le verdict sur les deux chefs d'accusation pour lesquels Qualcomm a gagné, ou d'organiser un nouveau procès. La juge a refusé les deux demandes d'Arm.

"Arm reste confiant dans sa position dans le litige qui l'oppose à Qualcomm et va immédiatement faire appel afin d'obtenir l'annulation du jugement", a déclaré Arm dans un communiqué.

Qualcomm a déclaré que la décision confirmait sa position, à savoir qu'elle n'avait pas violé son accord avec Arm.

"Notre droit à l'innovation a prévalu dans cette affaire et nous espérons qu'Arm reviendra à des pratiques équitables et concurrentielles dans ses relations avec l'écosystème d'Arm", a déclaré Ann Chaplin, avocate générale de Qualcomm, dans un communiqué.

Arm fournit à Qualcomm et à d'autres fabricants de puces tels qu'Apple AAPL.O et le taïwanais MediaTek 2454.TW des technologies clés utilisées dans la conception de leurs puces.