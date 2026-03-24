Arm lance sa première puce et change de stratégie avec Meta comme client
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:37
Arm a dévoilé sa première puce développée en interne, baptisée AGI CPU, destinée à l'inférence en intelligence artificielle dans les centres de données. Meta figure parmi les premiers clients, aux côtés de plusieurs partenaires comme OpenAI, Cloudflare et SAP. Jusqu'à présent, Arm se positionnait comme un fournisseur de designs de puces, adoptant une posture neutre vis-à-vis de ses clients, parmi lesquels Apple, Nvidia ou Google. Avec cette initiative, le groupe devient désormais un concurrent direct de certains acteurs de son propre écosystème.
Cette évolution intervient dans un contexte de forte croissance des besoins en puissance de calcul liés à l'IA. Si les GPU dominent encore certains usages, les CPU retrouvent de l'importance avec l'essor des applications dites agentiques, nécessitant davantage de calcul généraliste. Arm met en avant l'efficacité énergétique de son architecture, affirmant que son processeur pourrait offrir jusqu'à deux fois plus de performance par watt que les systèmes basés sur l'architecture x86.
La puce est actuellement produite par TSMC en technologie 3 nanomètres, avec une montée en cadence attendue dans le courant de l'année. Ce lancement s'inscrit dans un marché estimé à près de 1 000 milliards de dollars, où la concurrence s'intensifie. Pour Arm, il s'agit d'un pari stratégique visant à capter davantage de valeur dans la chaîne des semi-conducteurs, au risque de redéfinir ses relations avec ses partenaires historiques.
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