Arm Holdings gagne du terrain après que Susquehanna a relevé sa note à "positif"

21 janvier - ** Les actions cotées en bourse d'Arm Holdings

O9Ty.F ARM.O sont en hausse de 3,7 % à 111,11 $ avant le marché

** Susquehanna fait passer ARM de "neutre" à "positif"

** ajoute qu'ARM poursuit plusieurs initiatives majeures qui, selon la maison de courtage, augmenteront "considérablement" le marché total adressable (TAM) une fois dévoilé

** 23 des 40 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent "acheter" ou plus, 13 "conserver" et 4 "vendre" ou moins; le PT médian est de 165 $ - données compilées par LSEG

** ARM a chuté de 11,4 % en 2025