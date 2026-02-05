Arm Holdings chute après que les revenus trimestriels de licences ont été inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions d'Arm Holdings O9Ty.F ARM.O chutent de 8,7 % à 95,79 $ après la cloche ** Les revenus de licences d'ARM pour le troisième trimestre s'élèvent à 505 millions de dollars, en dessous des estimations de 519,9 millions de dollars, selon FactSet

** Les revenus provenant des redevances augmentent de 27 % pour atteindre 737 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de FactSet de 707,9 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires total s'élève à 1,24 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation consensuelle de 1,22 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Prévisions de revenus de 1,47 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 1,44 milliard de dollars

** ARM a chuté de 11,4 % en 2025