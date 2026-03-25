Arm Holding se lance dans les produits en silicium, avec Arm AGI
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 11:58
En étendant sa stratégie de plateforme au-delà de la propriété intellectuelle et des sous-systèmes de calcul, le groupe veut offrir à ses partenaires le plus large éventail d'options pour une innovation plus rapide dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA.
Dans le cadre de cette expansion vers les produits en silicium, Arm fait part du lancement d'Arm AGI, premier processeur de centre de données conçu par le groupe, pour répondre à une catégorie croissante de charges de travail d'IA agentique.
Selon lui, ce nouveau processeur offre plus de 2 fois les performances par rack par rapport aux CPU x86, permettant jusqu'à 10 MdsUSD d'économies en CAPEX (dépenses d'investissement) par GW de capacité en centre de données IA.
Partenaire principal et co-développeur du processeur Arm AGI, Meta va l'utiliser pour optimiser l'infrastructure de sa famille d'applications. Les deux groupes s'engagent à collaborer sur plusieurs générations de la feuille de route des processeurs Arm AGI.
Parallèlement à Meta, Arm a confirmé un élan commercial supplémentaire avec des clients tels que Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP et SK Telecom, qui déploieront le processeur Arm AGI pour des cas d'usage clés des CPU agentiques.
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