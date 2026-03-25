Arm fait un bond en avant grâce à des prévisions de revenus optimistes pour sa nouvelle puce d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions cotées en bourse du concepteur de puces Arm Holdings ARM.O ont bondi d'environ 10 % à 148,78 $ avant la mise sur le marché ** ARM a dévoilé la puce CPU AGI pour les centres de données d'intelligence artificielle, visant un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dollars d'ici 5 ans

** Le directeur général a déclaré que l'entreprise devrait générer un bénéfice par action annuel de 9 dollars et un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars d'ici 5 ans

** "Arm n'a pas fait un pas de bébé... elle s'est lancée à corps perdu dans le développement de l'unité centrale Arm AGI, très performante et économe en énergie", selon Citi

** Les clients d'Arm pour la nouvelle puce comprennent OpenAI, Cloudflare NET.N , SAP SAPG.DE , SK Telecom

017670.KS .

** 25 des 40 courtiers considèrent ARM comme un "achat" ou plus, 13 comme un "maintien", 2 comme une "vente" ou moins; le PT médian est de 155 $ - données LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, ARM a progressé de 23,5 %