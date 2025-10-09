ARM Energy investit 2,3 milliards de dollars dans le gazoduc Mustang Express au Texas

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 7)

ARM Energy Holdings a déclaré jeudi qu'elle avait pris une décision finale d'investissement concernant son projet Mustang Express Pipeline de 2,3 milliards de dollars au Texas, avec son partenaire Pacific Investment Management Company.

ARM, une société de commercialisation de l'énergie, a déclaré que le projet bénéficie d'un accord à long terme avec Sempra SRE.N pour l'expédition de gaz naturel pour son projet Port Arthur LNG Phase 2, qui a récemment obtenu sa propre décision finale d'investissement.

Au début du mois, Sempra a déclaré qu'elle vendrait une participation de 45 % dans son unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars, et a approuvé une expansion de 14 milliards de dollars du projet Port Arthur LNG au Texas.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec une capacité totale qui devrait atteindre 115 millions de tonnes par an cette année, selon l'Administration de l'information sur l'énergie du pays .

Le secteur a bénéficié d'une forte demande mondiale et du soutien politique du président Donald Trump, qui a repris ses fonctions en janvier en promettant de libérer l'énergie américaine. Il a également annulé le gel des nouveaux permis d'exportation.

Les pipelines, qui seront construits et exploités par ARM, auront une capacité totale de 2,5 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) et devraient être achevés fin 2028 ou début 2029.

Le gazoduc de 236 miles comprendra trois segments - Mustang Mainline, Cougar lateral et le triangle d'or où la ligne principale reliera Katy Hub à Port Arthur