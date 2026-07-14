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ARM : encore -7,5%, enfonce les 300 USD
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 16:15

ARM double la mise à la baisse et chute encore de -7,5% : parti de 450 USD 18 juin, le designer de microprocesseurs enfonce les 300 USD (plancher du 7 juillet) et pourrait s'en aller combler le "gap" des 259,45 USD du 20 mai puis chercher un support vers 237 USD, l'ex résistance des 24 avril et 6 mai.

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