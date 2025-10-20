Arm élargit son programme de licences d'IA afin d'accroître sa part de marché dans le domaine de l'IA sur les appareils

Arm Holdings ARM.O a déclaré lundi qu'elle étend son programme de licences Flexible Access pour couvrir sa plateforme d'intelligence artificielle de périphérie Armv9, dans le but d'attirer les startups et les fabricants d'appareils développant l'intelligence artificielle sur les appareils en abaissant les barrières à l'entrée et en accélérant les cycles de conception.

Le programme Flexible Access permet aux entreprises d'utiliser ses outils de conception de puces et ses formations pour un coût faible ou nul, ce qui leur permet de construire et de tester de nouveaux concepts de puces.

Des entreprises telles que Raspberry Pi, Hailo et SiMa.ai ont participé à ce programme, selon Arm.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'ouverture du programme de licences renforce les liens d'Arm avec les startups d'IA et les fournisseurs d'IA sur les appareils qui pourraient autrement être écartés par des licences coûteuses, ce qui permet à Arm d'intégrer sa technologie dans les appareils d'IA émergents.

CONTEXTE

Arm se développe pour renforcer sa position sur le marché en plein essor de l'IA périphérique, où elle est confrontée à une concurrence croissante de la part de rivaux tels que Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O , ainsi que de nouveaux acteurs.

Les entreprises, qu'il s'agisse de fabricants de véhicules à conduite autonome ou de développeurs de logiciels d'inventaire pour le commerce de détail, adoptent l'IA périphérique, qui exécute des modèles d'IA sur des appareils tels que les smartphones et les ordinateurs portables pour traiter les données sur place plutôt que de les envoyer dans le nuage.

EN CHIFFRES Arm a déclaré que plus de 300 entreprises ont rejoint le programme, avec 400 conceptions de puces terminées et prêtes à être fabriquées. Au début du mois, Qualcomm QCOM.O a fait passer ses puces phares à l'architecture v9 d'Arm, ont déclaré des sources exclusives à Reuters.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions d'Arm ont augmenté de 4 % à 172,23 $ après la nouvelle. Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait gagné 34,2 % cette année.