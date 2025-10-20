Arm élargit son programme de licences d'IA afin d'accroître sa part de marché dans le domaine de l'IA sur les appareils

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Arm Holdings ARM.O a déclarélundi qu'elle étendait son programme de licences Flexible Access à sa plateforme d'intelligence artificielle Armv9, dans le but d'attirer les startups et les fabricants d'appareils développant l'IA sur les appareils en abaissant les barrières à l'entrée et en accélérant les cycles de conception.

Le programme Flexible Accesspermet aux entreprises d'utiliser ses outils de conception de puces et ses formations pour un coût faible ou nul, ce qui leur permet de construire et de tester de nouveaux concepts de puces.

Des entreprises, notamment des fabricants de matériel tels que Raspberry Pi, Hailo et SiMa.ai ont participé à ce programme, selon Arm.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L 'ouverture du programme de licences renforce les liens d'Arm avec les startups d'IA et les fournisseurs d'IA sur les appareils qui pourraient autrement être écartés par des licences coûteuses, ce qui permet à Arm d'intégrer sa technologie dans les appareils d'IA émergents.

CONTEXTE

Arm se développe pour renforcer sa position sur le marché en plein essor de l'IA périphérique, où elle est confrontée à une concurrence croissante de la part de rivaux tels que Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O , ainsi que de nouveaux acteurs.

Les entreprises, qu'il s'agisse de fabricants de véhicules à conduite autonome ou de développeurs de logiciels d'inventaire pour le commerce de détail, adoptent l'IA périphérique, qui exécute des modèles d'intelligence artificielle sur des appareils tels que les smartphones et les ordinateurs portables pour traiter les données sur place plutôt que de les envoyer dans le nuage.

EN CHIFFRES Arm a déclaré que plus de 300 entreprises ont rejoint le programme, avec 400 conceptions de puces terminées et prêtes à être fabriquées. Au début du mois, Qualcomm QCOM.O a fait passer ses puces phares à l'architecture v9 d'Arm, des sources ont déclaré en exclusivité à Reuters.