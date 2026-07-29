Arm anticipe un trimestre supérieur aux attentes grâce à la demande en puces d'IA

Arm Holdings a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes, portée par la forte demande pour ses architectures de puces destinées aux centres de données d'intelligence artificielle et par le succès de son nouveau processeur AGI CPU.

Arm prévoit un chiffre d'affaires de 1,38 milliard de dollars au deuxième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 1,34 milliard de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 47 cents par action, contre 43 cents attendus. Le groupe bénéficie de l'essor des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui stimule la demande pour ses architectures de puces à faible consommation d'énergie. Au premier trimestre, les revenus issus des redevances ont progressé de 22%, à 715 millions de dollars, tandis que les revenus des licences ont augmenté de 23%, à 574 millions de dollars.

Les technologies d'Arm sont de plus en plus utilisées par des groupes comme Alphabet et Amazon pour concevoir leurs propres puces d'IA, leur efficacité énergétique étant un atout majeur pour les centres de données confrontés à la hausse de la consommation électrique. L'entreprise a également indiqué que son processeur AGI CPU, présenté en mars, dépassait les attentes initiales, avec une demande supérieure à 2 milliards de dollars pour les exercices fiscaux 2027 et 2028. Oracle figure parmi les premiers clients ayant adopté cette nouvelle puce.

Le directeur général Rene Haas a déclaré que le groupe avait gagné de nouveaux clients en Amérique du Nord et en Chine et se montrait plus confiant quant à ses capacités d'approvisionnement. Si certains analystes estiment que les ventes du processeur AGI CPU pourraient dépasser les projections actuelles d'Arm, l'entreprise maintient pour l'instant ses prévisions. Au premier trimestre, Arm a enregistré un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars et un bénéfice ajusté de 45 cents par action, deux résultats supérieurs aux attentes du marché.