Arm: 3ème trimestre solide, mais les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le fabricant britannique de puces Arm Holdings a fait état mercredi soir de résultats meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre, mais ses prévisions pour le trimestre en cours décevaient le marché.



Le groupe a annoncé dans la soirée d'hier avoir signé un trimestre 'record' en enregistrant un chiffre d'affaires en hausse de 19% sur un an, à 983 millions de dollars, là où le consensus anticipait 948 millions.



En normes comptables non-GAAP, c'est-à-dire hors exceptionnels, son bénéfice opérationnel ressort à 442 millions de dollars, donnant une marge de 45% et un bénéfice par action de 0,39 dollar.



Pour son quatrième trimestre, le groupe qui compte Samsung, BMW ou Rivian parmi ses principaux clients s'est donné comme objectif un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,22 milliard de dollars, légèrement inférieur au 1,23 milliard envisagé par le marché.



'C'est décevant', juge un trader. 'Les investisseurs espéraient très clairement mieux au vu des nouvelles encourageantes qui entouraient récemment le développement de l'IA', souligne-t-il.



D'autres professionnels disent s'inquiéter du ralentissement à l'oeuvre sur le secteur des smartphones, un autre métier-clé d'Arm, mais aussi d'un taux de pénétration en perte de vitesse du côté de son architecture de processeur Armv9.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Arm perdait près de 2% jeudi matin dans le sillage de cette publication jugée décevante.





