ARKO Petroleum lève 200 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie aux États-Unis

Le distributeur de carburant ARKO Petroleum a fixé le prix de son introduction en bourse de taille augmentée aux États-Unis à la limite inférieure de sa fourchette indicative, levant ainsi près de 200 millions de dollars.

La société basée à Richmond, en Virginie, a vendu 11,11 millions d'actions au prix de 18 dollars l'unité mercredi, alors que sa fourchette indicative était comprise entre 18 et 20 dollars. L'introduction en bourse a valorisé ARKO Petroleum à environ 819 millions de dollars.

Le marché des introductions en bourse a connu un nouvel élan, la montée en flèche des marchés boursiers et la demande refoulée de nouvelles inscriptions ayant déclenché une vague d'activité au début de l'année 2026.

La société, qui est une filiale de l'exploitant de magasins de proximité ARKO Corp ARKO.O , sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "APC".

ARKO Petroleum a déclaré un bénéfice de 24,7 millions de dollars sur des recettes de 4,27 milliards de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre, contre un bénéfice de 32,7 millions de dollars sur des recettes de 4,92 milliards de dollars un an plus tôt.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise.

ARKO Petroleum se consacre principalement à la distribution en gros de carburants, en s'adressant aux stations-service et aux concessionnaires tiers dans plus de 30 États américains.

UBS Investment Bank, Raymond James, Stifel, Mizuho Securities et Capital One Securities sont les teneurs de livre associés de l'offre.