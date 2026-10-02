Arkema tente de mettre fin à une série de sept séances sans hausse

Après sept séances sans avoir connu de hausse, le titre Arkema tente une incursion en territoire positif ce vendredi ( 0,83%, à 54,45 euros). Dans une note, Jefferies estime que la société est sur le bon chemin, mais qu'il va falloir être patient.

Le chimiste français doit publier ses comptes trimestriels le 5 novembre prochain et Jefferies table sur un Ebitda de 334 millions d'euros au troisième trimestre, en ligne avec le consensus, et de 1,26 milliard d'euros pour l'ensemble de l'exercice, soit 1% sous les attentes.

La banque d'investissement américaine pense que les tendances observées dans les Matériaux Spécialisés au deuxième trimestre devraient se poursuivre, tandis que la division Matériaux Intermédiaires connaît une normalisation à mesure que les écarts de prix se réduisent. Les marchés finaux restent moroses dans l'ensemble, avec une construction sous pression, ce qui a été partiellement compensé par la résilience des principales franchises de spécialité et par la montée en puissance continue des projets.

Les analystes estiment que le repositionnement d'Arkema vers les Matériaux Spécialisés est une orientation stratégique judicieuse à long terme, qui va améliorer sensiblement la qualité et la résilience du portefeuille. Les investissements continus dans les plateformes de croissance, comme l'extension des capacités mondiales de R&D dans les batteries, soutiennent cette évolution stratégique. Malgré cette montée en puissance des projets, qui semble progresser comme prévu, la contribution aux résultats devrait être limitée à court terme selon Jefferies, qui évoque un contexte de demande morose.

La banque d'investissement reste à conserver sur le titre, avec une cible de cours fixée à 50 euros.