Arkema : subit un pullback sous 64,7E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Arkema subit un pullback sous 64,7E, interrompant un rebond d'à peine 10% depuis un récent plancher de 59E qui démontre la désaffection des investisseurs pour le titre puisque le plancher des 9 et 11 avril avait été inscrit à 60E et 59,15E à l'ouverture le 7 avril.

Une rechute sous 59E aurait des conséquences très dommageable mais un dernier support oblique long terme pourrait limiter les dégâts vers 58E.





Valeurs associées ARKEMA 62,5500 EUR Euronext Paris -3,32%