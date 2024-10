Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: réduit l'empreinte carbone de son polyamide 11 information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Arkema a réduit l'empreinte carbone de sa production mondiale de polyamide 11 biosourcé, atteignant 1,3 kg CO2e/kg, soit une baisse de 80 % par rapport aux polyamides fossiles traditionnels.



Cette amélioration est due à l'utilisation d'électricité renouvelable et à une meilleure efficacité énergétique sur ses sites de production.



Le polyamide 11 Rilsan, dérivé de graines de ricin renouvelables, est utilisé dans divers secteurs exigeants comme l'automobile et l'impression 3D.



Arkema vise une réduction supplémentaire à 1 kg CO2e/kg d'ici 2030, marquant une étape clé dans son engagement pour le développement durable.







Valeurs associées ARKEMA 86,20 EUR Euronext Paris +0,23%