Arkema recule, dégradé par Goldman Sachs

(Zonebourse.com) - Arkema est délaissé à la Bourse de Paris (-2,25%, à 58,70 euros), le titre est pénalisé par une note de Goldman Sachs sur le secteur de la chimie et la dégradation du titre et de l'objectif de cours pour le Français.

Les analystes rappellent qu'au cours des premiers mois du conflit au Moyen-Orient, ils ont décidé de maintenir des recommandations pro-cycliques en raison d'une dynamique de prix favorable et de gains de parts de marché qui compensaient les vents contraires sur la demande.

Deux facteurs inattendus sont toutefois apparus et incitent à plus de prudence. Il y a la destruction de la demande qui a été plus importante que prévu, et la pression accrue des exportations chinoises et la flexibilité de leurs matières premières qui ont grignoté une grande partie des opportunités de parts de marché pour le secteur de la chimie en Europe.

Goldman Sachs indique qu'avec l'amorce d'un nouveau cycle inflationniste, ses analystes ont constaté une grande dispersion dans la capacité à résister à une demande plus faible et à la pression de la hausse des coûts des intrants. En conséquence, leur préférence se dirige vers des valeurs défensives dotées d'un fort pouvoir de fixation des prix.

Ils ont ainsi décidé de dégrader le titre Arkema d'acheter à neutre, avec une cible de cours abaissée de 67 à 63 euros.

Goldman Sachs estime que la société française est la plus exposées aux Etats-Unis parmi les entreprises européennes du secteur de la chimie diversifiée avec près environ 35% de ses revenus générés en Amérique du Nord. Parmi les éléments à surveiller pour Arkema, il y a la vigueur du secteur manufacturier américain qui ne suffit pas à compenser la faiblesse générale induite par le conflit au Moyen-Orient, la politique du logement aux Etats-Unis qui n'en est qu'à ses débuts et l'assouplissement des taux d'intérêt qui semble improbable à court terme.

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