Arkema : pullback vers 51,5E
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:42

Arkema bute une nouvelle fois sur la borne supérieure (53,6E) de son biseau de consolidation latéral moyen terme inauguré mi-octobre 2025 : le titre amorce pour la 6ème fois un pullback vers 51,5E (MM50) et devrait retrouver du soutien vers 50E (support légèrement ascendant en vigueur depuis le test des 49E le 19/11/2025).

