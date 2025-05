Arkema: présentera ses innovations au Battery Show Europe information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Arkema annonce qu'il présentera lors du Battery Show Europe 2025 à Stuttgart, du 3 au 5 juin, son portefeuille d'innovations pour les systèmes de batteries de véhicules électriques (VE) et de stockage d'énergie (ESS).



Le Groupe propose des matériaux 'haute performance et durables' pour les cellules et modules de batteries actuels et de nouvelle génération.



Arkema mettra notamment en avant ses matériaux pour batteries semi-solides, qui combinent la facilité de mise à l'échelle des électrolytes liquides et la sécurité des technologies à l'état solide. Il présentera aussi son liant PVDF Kynar® permettant des procédés de fabrication en voie sèche, plus efficaces et durables, soutenus par un laboratoire dédié en France.



Enfin, Bostik, filiale d'Arkema, dévoilera Prep DB, un primaire thermiquement activable facilitant le démontage des véhicules en fin de vie pour améliorer la réparation et le recyclage, grâce à une technologie d'Open Innovation.





Valeurs associées ARKEMA 66,6500 EUR Euronext Paris -1,70%