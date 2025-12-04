information fournie par Reuters • 04/12/2025 à 14:31

Arkema-Partenariat stratégique avec Semcorp dans les séparateurs pour batteries

Arkema SA AKE.PA :

* ARKEMA ET SEMCORP SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LES SÉPARATEURS POUR BATTERIES

