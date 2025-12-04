Arkema-Partenariat stratégique avec Semcorp dans les séparateurs pour batteries

Arkema SA AKE.PA :
* ARKEMA ET SEMCORP SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LES SÉPARATEURS POUR BATTERIES
Texte original tinyurl.com/bd9w3r5u Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|51,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,58%
