Arkema: partenaire du club argentin Deportivo Carlos Casares information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - Arkema annonce devenir le partenaire officiel du Club Deportivo Carlos Casares, club de foot amateur de la province de Buenos Aires, en Argentine.



Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement d'Arkema en faveur du sport féminin et amateur, après ses précédentes collaborations avec des clubs aux États-Unis, au Brésil et en France.



L'accord inclut la visibilité du logo d'Arkema sur les maillots des équipes masculines et féminines du club, qui participera à la ligue régionale 'Carlos Cachi Seraci Tournament 2025'.



Implanté depuis plusieurs années dans la ville avec une usine, le groupe renforce ainsi son lien avec la communauté locale.

Fondé en 1913, le club joue un rôle social actif grâce à des initiatives sportives, culturelles et solidaires.





