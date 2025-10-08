Arkema : JP Morgan abaisse sa cible de cours

(AOF) - Arkema est particulièrement délaissé après la décision de JP Morgan d’abaisser son objectif de cours sur le titre de 65 à 55 euros, tout en gardant une recommandation à Neutre. Fin juillet, le chimiste avait dévoilé des résultats en baisse en deuxième trimestre en raison de la faiblesse de la demande et des incertitudes macro-économiques et géopolitiques. Sur la période d’avril à juin, les revenus du groupe avaient reculé de 5,6 %, tandis que son bénéfice net part du groupe avait fondu de 67,6 %, à 47 millions d’euros.

Arkema avait été contraint de réviser à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels : l'Ebitda est désormais attendu entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros, auparavant il était prévu autour de celui de 2024 à 1,532 milliard d'euros. Le flux de trésorerie courant devrait s'établir entre 300 et 400 millions d'euros, loin des 600 millions d'euros espérés précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Premier chimiste français et acteur majeur des matériaux de spécialités, avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille ;

- Chiffre d’affaires de 9,5 Mds€, à 92 % dans les matériaux de spécialité – adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement pour 28 %- devant la chimie intermédiaire ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Amérique du nord (37 % des ventes), l’Europe (34 %) et l’Asie -les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Ambition : atteinte dès 2024 d’une activité de « pure player » centrée sur les matériaux de spécialité, élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique, via :

- le renforcement par croissance externe dans les matériaux de spécialité (adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement),

- l’investissement sur les marchés à forte croissance (batteries, électronique avancée et biens de consommation durables) et sur les matériaux innovants ou de haute performance ;

- Capital ouvert avec une présence forte du FSP (7,9 %des actions et 13 % des droits de vote) et des salariés (7,6 % et 11,1 %), Thierry Le Hénaff étant président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

extension des capacités industrielles au service des nouvelles demandes(polyamide 11 à Singapour, Nutrien aux Etats- Unis, PVDF en France et Chine, Pebax en France… ),

- volontarisme des acquisitions ciblées : 54 % du coréen PI Advanced Material (électronique et batteries), 74 % de l’autrichien Proionic (liquides ioniques), l’allemand Polytec PT et l’irlandais Arc Building (adhésifs et mastics de construction), activités de lamination pour emballages de Dow,

-innovation au service du développement durable :

- R&D dotée de 2,3 % des revenus et d’un portefeuille de + 10 500 brevets,

- visant 1,4 Md€ de chiffre d’affaires issu de produits de moins de 5 ans ;

- 9/10 èmes des nouveaux brevets dédiés au développement durable pour 1,5 Md€ de ventes additionnelles cumulées ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- dès 2030, réduction de 48,5 %, vs 2019, des émissions de CO2 dans les scopes 1 et 2 et de 54 % pour toute la chaîne de valeur, via 400 M€ d’investissements dédiés,

- montée de l’offre durable à 65 % des ventes (vs 53 % en 2022) et à 80 %, dès 2025, de la part des achats durables,

- déploiement de l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients (cible de 50 % des revenus réalisés à partir de matières recyclées ;,

- Bilan sain avec 2,9 Mds€ de dette nette et un effet de levier de 1,95.

=/ Défis/=

Persistance de la faiblesse de la demande, hors automobile, batteries et énergie ;

- Retombées des investissements dans les batteries lithium-ion, les élastomères pour le sport et l’impression 3 D ;

- Intégration des acquisitions : 54 % du coréen PI Advanced Material (électronique et batteries), 74 % de l’autrichien Proionic (liquides ioniques), l’allemand Polytec PT et l’irlandais Arc Building (adhésifs et mastics de construction) ;

- Confirmation de la reprise d’activité à partir de juin 2024 nourrie par les projets de croissance et par l’amélioration des conditions de marché ;

- Après un recul de 7,3 % des revenus à fin mars, objectif 2024 d’un bénéfice brut d’exploitation en repli, entre 1,5 et 1,7 Md€ :

- Ambitions 2028 : ventes d’environ 12 Mds€ et marge opérationnelle autour de 18 % ;

- Dividende 2023 de 3,50 €, aligné sur la politique de distribution future -taux de 40 % et rachats d’actions « opportunistes ».