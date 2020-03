Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema incapable d'estimer l'impact du coronavirus sur 2020 Reuters • 27/03/2020 à 14:42









PARIS, 27 mars (Reuters) - Arkema AKE.PA a déclaré vendredi à l'occasion de la publication de son rapport annuel : * NE PAS ÊTRE EN MESURE DE DONNER UNE ESTIMATION DE L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR SES RÉSULTATS 2020 * QUEL'IMPACT SURSONEBITDA SUR JANVIER-FÉVRIERESTESTIMÉ À ENVIRON €20 MILLIONS

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -5.01%