Arkema: Ebitda en hausse de 7,4% au T2, objectifs 2026 confirmés

Salon JEC World Composites au Parc des Expositions de Villepinte, près de Paris

Arkema ‌a fait état jeudi ​d'une hausse de 7,4% sur un an de son ​Ebitda au deuxième trimestre, qui ​est ressorti au-dessus ⁠des attentes, et le ‌groupe chimique français a confirmé ses objectifs 2026.

Le ​bénéfice ‌avant intérêts, impôts et ⁠amortissements (Ebitda) s'est établi à 390,9 millions d’euros, contre ⁠362 millions ‌d'euros attendus par les ⁠analystes, selon un ‌consensus fourni par ⁠le groupe.

Le groupe a également ⁠fait ‌état d'un chiffre d'affaires trimestriel ​en ‌hausse de 1,3% sur un an, à 2,43 ​milliards d'euros, légèrement en deçà ⁠des attentes de 2,45 milliards d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit ​Van Overstraeten)