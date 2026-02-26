Arkema : Ebitda au T4 en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande

Arkema AKE.PA a fait état mercredi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au quatrième trimestre en-deçà des attentes, le groupe citant la faiblesse persistante de la demande en Europe et aux États-Unis, un effet de change défavorable, ainsi que les conditions de bas de cycle dans l'amont acrylique.

Le groupe chimique français a affiché un Ebitda trimestriel en hausse de 248 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 256 millions, selon un consensus fourni par le groupe.

Pour 2026, Arkema dit viser une légère croissance de son Ebitda à taux de change constants.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)