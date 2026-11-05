Arkema-Ebitda au T3 supérieur aux attentes, la marge déçoit

Arkema AKE.PA a fait état jeudi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieur aux attentes au troisième trimestre, tout en affichant une marge légèrement inférieure au consensus, la bonne résistance des volumes et la performance de l'activité Matériaux de Spécialités du groupe compensant en partie l’inflation du coût des matières premières.

Le groupe chimique français a enregistré un Ebitda de 332,3 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 328 millions dans un consensus fourni par le groupe. La marge d’Ebitda est ressortie globalement stable sur un an 14,1%, mais en deçà des 14,4% attendus dans le consensus.

"Nous ne prévoyons pas d’amélioration des conditions externes dans les prochains mois et continuerons à nous concentrer sur les éléments sous notre contrôle, incluant toutes les initiatives nous renforçant à long terme", a déclaré Thierry Le Hénaff, président-directeur général d'Arkema, cité dans un communiqué.

Arkema a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)