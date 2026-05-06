 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arkema-Ebitda au T1 recule de 14% sur un an, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 07:02

Arkema AKE.PA a fait état mercredi d'une baisse de 14% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, qui est cependant ressorti au-dessus des attentes, et le groupe chimique français a confirmé ses objectifs 2026.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est établi à 282,7 millions d’euros, contre 267 millions d'euros attendus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le groupe a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 8,4% sur un an, à 2,18 milliards d'euros, légèrement en deçà des attentes de 2,21 milliards d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Arkema a confirmé viser une légère croissance de son Ebitda à taux de change constants en 2026, tout en restant attentif à l'impact de la crise au Moyen-Orient sur la demande mondiale.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ARKEMA
62,600 EUR Euronext Paris +1,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'usine Daimler Freightliner du Mexique a été fermée suite à l'annonce par Trump d'une taxe de 25 % sur les importations de camions.
    Daimler Truck: Ebit divisé par deux au T1 avec la faible demande et les droits de douane
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:56 

    Daimler Truck, l'un ‌des plus grands constructeurs de camions au monde, ​a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation (Ebit) avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, pénalisé ​par une demande historiquement faible et par les droits de douane ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext est visible sur le siège du quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue dans le vert, nouveau revirement de Washington sur Ormuz
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:53 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi à l'ouverture, ‌la suspension de l'opération américaine d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz ravivant l'espoir d'un retour à la diplomatie pour mettre fin au conflit ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 1er juillet 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Les banques européennes engrangent les bénéfices malgré la guerre
    information fournie par AFP 06.05.2026 07:52 

    Rien ne semble pouvoir freiner les performances financières des banques européennes, dont les bénéfices du premier trimestre en milliards d'euros ont été publiés ces jours-ci, pas même le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Le géant bancaire espagnol Banco ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo de Scor
    SCOR: Résultat net +12,8% au T1, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:46 

    SCOR a ‌fait état mercredi d'un résultat net ​en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, ​le réassureur français citant une performance portée par ​toutes ses lignes de ⁠métier et confirmant ses objectifs 2026. Le ‌résultat net est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank