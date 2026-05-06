Arkema-Ebitda au T1 recule de 14% sur un an, objectifs 2026 confirmés

Arkema AKE.PA a fait état mercredi d'une baisse de 14% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, qui est cependant ressorti au-dessus des attentes, et le groupe chimique français a confirmé ses objectifs 2026.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est établi à 282,7 millions d’euros, contre 267 millions d'euros attendus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le groupe a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 8,4% sur un an, à 2,18 milliards d'euros, légèrement en deçà des attentes de 2,21 milliards d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Arkema a confirmé viser une légère croissance de son Ebitda à taux de change constants en 2026, tout en restant attentif à l'impact de la crise au Moyen-Orient sur la demande mondiale.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)