Arkema: Ebitda au T1 recule de 14% sur un an, objectifs 2026 confirmés

JEC World Composites Show au parc des expositions de Villepinte, près de Paris

Arkema ‌a fait état mercredi d'une baisse ​de 14% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, ​qui est cependant ressorti au-dessus des attentes, ​et le groupe chimique ⁠français a confirmé ses objectifs ‌2026.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est établi à ​282,7 ‌millions d’euros, contre 267 millions ⁠d'euros attendus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le ⁠groupe ‌a également fait état d'un ⁠chiffre d'affaires trimestriel en baisse ‌de 8,4% sur un ⁠an, à 2,18 milliards d'euros, légèrement ⁠en deçà ‌des attentes de 2,21 milliards ​d'euros, selon un ‌consensus fourni par l'entreprise.

Arkema a confirmé viser une ​légère croissance de son Ebitda à taux de change ⁠constants en 2026, tout en restant attentif à l'impact de la crise au Moyen-Orient sur la demande mondiale.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)