Arkema dit augmenter sa capacité de production de PVDF Kynar en Chine

Arkema SA AKE.PA :

* AUGMENTE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PVDF KYNAR EN CHINE POUR SOUTENIR UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

* EXPANSION DE 20% DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PVDF KYNAR SUR SON SITE DE CHANGSHU EN CHINE

* DÉMARRAGE PRÉVU EN 2028

Texte original nBw7WkMgpa Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

(Rédaction de Gdansk)