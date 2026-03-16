Arkema dit augmenter sa capacité de production de PVDF Kynar en Chine

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Les Bourses européennes ont ouvert en timide hausse lundi, après l'appel du président américain Donald Trump à ses alliés pour qu'ils sécurisent le trafic d'hydrocarbures dans le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du pétrole ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•16.03.2026•09:03•
Les développements technologiques n'en sont qu'à leurs tous débuts. Des dépôts de brevets devraient s'accélérer dans les années à venir. "Un très haut niveau d'innovation". Alors que la guerre en Ukraine, et plus récemment le conflit au Moyen-Orient, a démontré ...
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information fournie par Le Cercle des économistes•16.03.2026•08:59•
Alors que le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté et que de nombreuses sociétés industrielles sont en difficulté sur le territoire, l'investissement productif apparaît essentiel pour accroître la compétitivité des entreprises. Avec la dégradation des ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ...
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