Arkema: de l'acrylate exclusivement à partir de bioéthanol

(CercleFinance.com) - Arkema produit désormais l'acrylate d'éthyle exclusivement à partir de bioéthanol, sur son site de production de monomères acryliques à Carling, en France.



L'acrylate d'éthyle biosourcé d'Arkema offre un contenu en carbone biologique (BCC) de 40 % et une réduction de l'empreinte carbone du produit (PCF) allant jusqu'à 30 %. Le bioéthanol est une matière première issu du végétal.



'Cette production ouvre la voie à une nouvelle génération de monomères acryliques plus durables. L'acrylate d'éthyle biosourcé bénéficiera à nos productions avales ainsi qu'à nos clients pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de développement durable', a souligné Hervé Castres Saint Martin, président de l'activité monomères acryliques d'Arkema.



Cette nouvelle étape renforce la feuille de route d'Arkema pour décarboner son offre de monomères acryliques. Elle complète et renforce l'investissement annoncé en 2023 visant à optimiser le procédé de production d'acide acrylique et réduire de 20% les émissions des scopes 1 et 2 de son site de Carling en France.





