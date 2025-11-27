 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,73
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arkema créé une table basse sculpturale avec Poolp
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 14:07

Arkema annonce s'être associé à Poolp, start-up française spécialisée dans le design, pour créer une table basse sculpturale entièrement imprimée en 3D, une collaboration 'illustrant la rencontre entre innovation et durabilité'.

'Baptisée Nomura, en référence à la méduse géante originaire des mers japonaises, cette pièce unique est fabriquée à partir de granulés de polyamide transparent Rilsan Clear', explique le groupe de chimie de spécialité.

Ce polyamide transparent, biosourcé à +60% (huile de ricin), dispose selon lui de la résistance mécanique, chimique et à l'usure élevée, qui le place comme un choix idéal dans le design et l'ameublement haut de gamme.

Arkema collabore avec Poolp pour démontrer le potentiel des matériaux biosourcés dans l'impression 3D grand format, ouvrant de nouvelles voies applicatives qui 'allient exigence esthétique, innovation technologique et responsabilité environnementale'.

Valeurs associées

ARKEMA
52,4000 EUR Euronext Paris +1,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank