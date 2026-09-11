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Arkema : casse le support des 58 EUR, surveiller 55 EUR
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 11:29
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Arkema enfonce le support des 58 EUR puis la MM200 qui gravite vers 57,3 EUR : la correction qui s'amorce devrait se poursuivre vers 55 EUR (oblique haussière unissant les planchers de janvier, mars et juillet dernier) puis 53,8 EUR, le support testé les 9 et 20 juillet.

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