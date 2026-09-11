Arkema : casse le support des 58 EUR, surveiller 55 EUR

Arkema enfonce le support des 58 EUR puis la MM200 qui gravite vers 57,3 EUR : la correction qui s'amorce devrait se poursuivre vers 55 EUR (oblique haussière unissant les planchers de janvier, mars et juillet dernier) puis 53,8 EUR, le support testé les 9 et 20 juillet.
Valeurs associées
|56,9000 EUR
|Euronext Paris
|-2,40%
A lire aussi
-
Retraite : si l'indexation des pensions sur l'inflation est maintenue, elle sera financée en supprimant l'abattement de 10% des retraités, prévient le gouvernement
Il est impossible de maintenir les deux dispositifs sans faire "exploser le déficit", selon le ministre des Comptes publics. Indexer les retraites sur l'inflation couterait 6 milliards d'euros l'année prochaine, dont "on n'a pas aujourd'hui le premier euro". Donc, ... Lire la suite
-
Le parquet de Saint-Brieuc, qui a ouvert en avril une enquête pour pollution des eaux visant une carrière exploitée par la multinationale Imerys dans les Côtes-d'Armor, a annoncé vendredi l'avoir élargie pour rechercher d'éventuelles infractions en matière de santé ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris retrouvait le goût du risque vendredi, portée par une baisse provisoire du pétrole et une lecture à tête reposée des commentaires de la Banque centrale européenne (BCE) la veille, avant des chiffres d'inflation aux Etats-Unis. Vers 11H00 de Paris, ... Lire la suite
-
Korean Air annonce qu'elle proposera, à partir du 15 septembre, un service Wi-Fi haut débit gratuit à bord, fourni par Starlink, la division satellitaire de SpaceX, faisant du transporteur sud-coréen la première compagnie aérienne traditionnelle d'Asie de l'Est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|104,26
|-4,60%
|0,0531
|-20,51%
|8 160,4
|+0,54%
|0,0802
|+33,67%
|28,74
|-5,21%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer