Arkema annonce un EBITDA annuel en hausse à €1,73 mds
information fournie par Reuters24/02/2022 à 07:25
24 février (Reuters) - Arkema AKE.PA :
* EBITDA ANNUEL DE 1,73 MDS D'EUROS CONTRE 1,18 MDS D'EUROS IL Y A UN AN
* DIVIDENDE PROPOSÉ À EUR 3,0 PAR ACTION
* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL DE 896 MILLIONS D'EUROS CONTRE 391 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN
* EN 2022, LE GROUPE A POUR OBJECTIF, À PÉRIMÈTRE CONSTANT, DE RÉALISER UN EBITDA DES MATÉRIAUX DE SPÉCIALITÉS COMPARABLE AU NIVEAU RECORD DE 2021
* OBJECTIFS 2024 PLEINEMENT CONFORTÉS PAR LE NIVEAU DE PERFORMANCE DE 2021 ET LES AVANCÉES SIGNIFICATIVES DANS L’EXÉCUTION DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE
* CA ANNUEL DE 9,52 MDS D'EUROS CONTRE 7,88 MDS D'EUROS IL Y A UN AN
* FLUX DE TRÉSORIE LIBRE À FIN-2021 DE 479 MILLIONS D'EUROS CONTRE 651 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN
* LA DETTE NETTE INCLUANT LES OBLIGATIONS HYBRIDES À FIN 2021 BAISSE FORTEMENT POUR S’ÉTABLIR À 1 177 MILLIONS D’EUROS CONTRE 1 910 MILLIONS D’EUROS À FIN 2020
* AU PREMIER TRIMESTRE 2022, L’EBITDA DU GROUPE DEVRAIT S’INSCRIRE EN FORTE HAUSSE, PORTÉ PAR LA CROISSANCE DES MATÉRIAUX AVANCÉS ET DES COATING SOLUTIONS
Texte original sur Eikon nBw5wZJGna Pour plus de détails, cliquez sur [ AKE.PA ]
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer