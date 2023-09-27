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Arkema annonce ses ambitions 2028, vise un CA d'environ €12 mds
information fournie par Reuters27/09/2023 à 07:38

27 septembre (Reuters) - Arkema SA AKE.PA :

* ARKEMA DÉVOILE SON AMBITION 2028 ET ACCÉLÈRE SA CROISSANCE ORGANIQUE DANS LES MATÉRIAUX DE HAUTE PERFORMANCE ET LES SOLUTIONS DURABLES

* D'ICI 2028, ARKEMA A POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 12 MILLIARDS D'EUROS AVEC UNE MARGE D'EBITDA ÉLEVÉE D'ENVIRON 18%

* LA CROISSANCE ORGANIQUE MOYENNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EST ATTENDUE AUTOUR DE 4% PAR AN ET LA CROISSANCE ORGANIQUE MOYENNE DE L'EBITDA DE 7 À 8% PAR AN SUR LA PÉRIODE 2024-28

* LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE DEVRAIT RESTER FORTE ET LE RETOUR AUX ACTIONNAIRES AUGMENTER DE 30% AU COURS DE LA PÉRIODE 2024-28 PAR RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE PÉRIODE DE CINQ ANS

* LE GROUPE S'APPUIERA ÉGALEMENT SUR LA RÉCENTE VALIDATION DE SA TRAJECTOIRE 1,5°C PAR SBTI POUR RENFORCER ENCORE SES INITIATIVES EN MATIÈRE DE DÉCARBONATION, PERMETTANT D'OUVRIR LA VOIE VERS LE NET-ZÉRO À L'HORIZON 2050

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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