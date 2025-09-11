 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arkema, AkzoNobel et BASF s'associent pour décarboner peintures et revêtements
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:35

(Zonebourse.com) - BASF, AkzoNobel et Arkema annoncent un partenariat visant à abaisser jusqu'à 40% l'empreinte carbone des peintures en poudre superdurables de la gamme Interpon D d'AkzoNobel. L'initiative repose sur l'utilisation de données spécifiques d'empreinte carbone des produits et de matières premières bio-attribuées fournies par BASF, dont le néopentylglycol (NPG) à empreinte carbone zéro.

Arkema transforme ces matières premières pour produire des résines de revêtement en poudre à plus faible impact, utilisées ensuite par AkzoNobel. Cette approche permet de mieux refléter les gains liés aux procédés plus efficaces et à l'usage d'électricité renouvelable.

Les trois groupes ont publié une étude de cas sectorielle détaillant la méthodologie adoptée. Ils affirment vouloir renforcer la collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin d'accélérer la décarbonation du secteur des peintures et revêtements.

Valeurs associées

ARKEMA
58,5000 EUR Euronext Paris +0,78%
