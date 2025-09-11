Arkema, AkzoNobel et BASF s'associent pour décarboner peintures et revêtements
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:35
Arkema transforme ces matières premières pour produire des résines de revêtement en poudre à plus faible impact, utilisées ensuite par AkzoNobel. Cette approche permet de mieux refléter les gains liés aux procédés plus efficaces et à l'usage d'électricité renouvelable.
Les trois groupes ont publié une étude de cas sectorielle détaillant la méthodologie adoptée. Ils affirment vouloir renforcer la collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin d'accélérer la décarbonation du secteur des peintures et revêtements.
Valeurs associées
|58,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
A lire aussi
-
Le stade Metropolitano de Madrid a été désigné pour accueillir la finale de la Ligue des champions masculine 2027, a annoncé l'UEFA jeudi à l'issue de son Comité exécutif réuni à Tirana. L'antre de l'Atlético de Madrid a déjà accueilli la finale de la Ligue des ... Lire la suite
-
L'arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering marque une nouvelle étape dans ce groupe de luxe fondé par la famille Pinault. Venu de l'automobile, le nouveau directeur général devra gérer le cash de façon très rationnelle, dans un univers créatif qui ne l'est pas ... Lire la suite
-
Une chasse à l'homme est en cours aux Etats-Unis pour retrouver le meurtrier du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Donald Trump, tué par balle mercredi pendant une réunion publique sur le campus d'une université de ... Lire la suite
-
Des milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul pour protester contre la révocation par un tribunal de la direction dans cette mégapole du principal parti de l'opposition en Turquie, le CHP, sur des soupçons d'irrégularités au cours d'un congrès en 2023. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer